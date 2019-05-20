Порошенко вручил Курту Волкеру орден

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Бывший президент Уркаины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США в Украине Курту Волкера Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Порошенко в Twitter.

“Спасибо Специальном представителю Соединенных Штатов Курту Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США. В знак благодарности вручил Курту Волкеру государственную награду — Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени”, — говорится в сообщении экс-президента.

Накануне Порошенко подписал указ о награждении Волкера соответствующим орденом.

Ранее Пятый Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с Банковой переехал в прозрачного офиса.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.