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Порошенко вручил Курту Волкеру орден

Порошенко вручил Курту Волкеру орден (4 новости)

«Пятый президент Украины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5 степени»

Бывший президент Уркаины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США в Украине Курту Волкера Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Порошенко в Twitter.

“Спасибо Специальном представителю Соединенных Штатов Курту Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США. В знак благодарности вручил Курту Волкеру государственную награду — Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени”, — говорится в сообщении экс-президента.

Накануне Порошенко подписал указ о награждении Волкера соответствующим орденом.

Ранее Пятый Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с Банковой переехал в прозрачного офиса.

Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 22:02 Пятый президент Украины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5 степени.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.05.19, 22:12 П'ятий президент України Петро Порошенко вручив спецпредставникові США по Україні Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.05.19, 22:47 Пятый президент Украины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5 степени. "Спасибо Специальному представителю Соединенных Штатов Курт Волкеру за большой…
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