Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими під Чугуєвом (3 новости) «Порошенко очікує об’єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи»

П'ятий президент Петро Порошенко відреагував на падіння літака під Чугуєвом. На своїй сторінці в Facebook Порошенко висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Крім того Порошенко зазначив, що очікує об’єктивного і чесного розслідування причин авіакатастрофи і оголошення всеукраїнського дня жалоби.

"Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя!" – зазначив п'ятий президент України.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині, біля містечка Чугуїв сталася авіатроща. Літак впав і одразу загорівся. Відповідно до офіційних даних МВС, на борту перебувало 24 людини, 20 з них загинуло, двоє тяжко поранені, ще двох постраждалих продовжують шукати. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

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