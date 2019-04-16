  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение
Политика
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:07
· Кандидат в президенты · Апрель
Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение

Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение (9 новостей)

«Медведев подчеркнул, что дискуссия может длиться в течение нескольких часов»

Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев во вторник, 16 апреля, заявил, что команды кандидатов в президенты заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский, пишет Украинская правда.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Также по его словам, сегодня вечером штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

Кандидат в президенты Деревянко поддержал автопробег за 10-процентную…
Кандидат в президенты Деревянко поддержал автопробег за 10-процентную…

В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен да дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

Отметим, ранее Порошенко предложил Зеленскому провести предвыборные дебаты на стадионе между 16:00 и 18:00 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

У Зеленского настаивают на проведении дебатов на стадионе между 19:00 и 22:00.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 17:06 Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

Обновлено в 17:07 Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский».

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение»
Фото Порошенко и Зеленский договорились с НСК Олимпийский насчет дебатов
Фото У Порошенко утверждают, что заключили со штабом Зеленского соглашение об аренде "Олимпийского"
Фото Дебаты на стадионе: заключено соглашение об аренде
Фото Наконец-то: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение
Фото Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение об аренде НСК "Олимпийский" на 19 апреля
Фото Дебаты: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" заключили соглашение
Фото Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.04.19, 16:18 Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".
Главред Главред  ·  16.04.19, 16:39 Петр Порошенко и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" - по поводу...
ТСН ТСН  ·  16.04.19, 16:41 Медведев подчеркнул, что дискуссия может длиться в течение нескольких часов.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  16.04.19, 16:51 Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский". Об этом на брифинге сообщил...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  16.04.19, 16:52 Вечером 16 апреля должны пройти переговоры между штабами кандидатов в президенты, шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, о регламенте дебатов и времени их проведения,…
Телеграф Телеграф  ·  16.04.19, 17:05 Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.04.19, 17:06 Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.04.19, 17:07 Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский».
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд
В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ

В НАТО отрицают прекращение сотрудничества с РФ
Освобожденная из-под стражи Савченко планирует вернуться в Раду – адвокат

Освобожденная из-под стражи Савченко планирует вернуться в Раду – адвокат
Освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не значит снятие обвинений - Луценко

Освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не значит снятие обвинений…
Суд вернул дело блогера Шария на дорасследование и отменил его заочный арест и розыск

Суд вернул дело блогера Шария на дорасследование и отменил его…
Опубликован указ президента об увольнении Семочко

Опубликован указ президента об увольнении Семочко
Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник

Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник
Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК &quot;Олимпийский&quot; 19 апреля между 16:00 и 18:00 – штаб

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
От пряников к сарделькам: как выросли цены за 5 лет

От пряников к сарделькам: как выросли цены за 5 лет
Отменили заочный арест Анатолия Шария

Отменили заочный арест Анатолия Шария
Тарута: партия &quot;Основа&quot; поддерживает идею восстановления реальных политических блоков в Раде

Тарута: партия "Основа" поддерживает идею восстановления реальных политических блоков в…
В Японии произошло извержение вулкана

В Японии произошло извержение вулкана
Кум Путина стал аутсайдером симпатий украинцев - опрос

Кум Путина стал аутсайдером симпатий украинцев - опрос
Экс-глава Полтавщины подал в суд на Порошенко

Экс-глава Полтавщины подал в суд на Порошенко
Прогноз на матчи сборной Украины на чемпионате мира

Прогноз на матчи сборной Украины на чемпионате мира
&quot;Эффективная реклама&quot;: на Amazon &quot;Собор Парижской Богоматери&quot; Гюго стал хитом продаж

"Эффективная реклама": на Amazon "Собор Парижской Богоматери" Гюго стал хитом…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.