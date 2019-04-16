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Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение (9 новостей) «Медведев подчеркнул, что дискуссия может длиться в течение нескольких часов»

Представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев во вторник, 16 апреля, заявил, что команды кандидатов в президенты заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский, пишет Украинская правда.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Также по его словам, сегодня вечером штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

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В команде действующего президента заверили, что Порошенко согласен да дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

Отметим, ранее Порошенко предложил Зеленскому провести предвыборные дебаты на стадионе между 16:00 и 18:00 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя.

У Зеленского настаивают на проведении дебатов на стадионе между 19:00 и 22:00.

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Обновлено в 17:06 Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение с НСК "Олимпийский", сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

Обновлено в 17:07 Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский».