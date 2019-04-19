Порошенко: Зеленский не кот в мешке, а мешок, в котором черные коты (5 новостей) «Зеленский ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре»

Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают"...

Обновлено в 20:04 Зеленский ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Обновлено в 20:28 Потому что для украинского народа в первую очередь чрезвычайно важно знать будущее, а не поливать друг друга грязью, знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки. У нас сегодня очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны против нашего государства, и сегодня мы, наконец, добились, и я вас поздравляю с этим, дорогой украинский народ, и я вас поздравляю с этим, дорогие украинцы, которые собрались на этом стадионе.