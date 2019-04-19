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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA · · Обновлено в 20:28
Порошенко: Зеленский не кот в мешке, а мешок, в котором черные коты

Порошенко: Зеленский не кот в мешке, а мешок, в котором черные коты (5 новостей)

«Зеленский ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре»

Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают"...

Обновлено в 20:04 Зеленский ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Обновлено в 20:28 Потому что для украинского народа в первую очередь чрезвычайно важно знать будущее, а не поливать друг друга грязью, знать, как побеждать врага, а не распространять российские фейки. У нас сегодня очень эффективно работает пропаганда России как часть гибридной войны против нашего государства, и сегодня мы, наконец, добились, и я вас поздравляю с этим, дорогой украинский народ, и я вас поздравляю с этим, дорогие украинцы, которые собрались на этом стадионе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порошенко: Зеленский не кот в мешке, а мешок, в котором черные коты»
Фото Порошенко: Зеленский не кот в мешке, а мешок, в котором черные коты
Фото Порошенко - Зеленскому: Вы - мешок, в котором черти и коты!
Фото Порошенко назвал своего оппонента Зеленского "мешком с чертами"
Фото "Вы не кот в мешке, вы – мешок, а в вашем мешке сегодня четыре кота": Вступительное слово Порошенко на дебатах
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Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 19:21 Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают" .
Фокус Фокус  ·  19.04.19, 19:23 Кандидат в президенты Украины, действующий лидер государства Петр Порошенко заявил, что Зеленский "не кот в мешке, а – мешок". "Мой оппонент – это слабый кандидат, который не сможет противостоять…
Униан Униан  ·  19.04.19, 20:04 Зеленский ответил, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.
Канал 112 Канал 112  ·  19.04.19, 20:28 Добрый вечер, Украина! Добрый вечер, НСК "Олимпийский"! Наконец, мы смогли собраться на дебаты, спустя долгих 3 недели, пока мы ждали, сможет ли команда моего оппонента, осмелится явиться перед украинским…
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