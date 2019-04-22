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Портнов собирается вернуться в Украину

Портнов собирается вернуться в Украину (4 новости)

«Бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов планирует уже в мае вернуться в Украину. Об этом он…»

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов собирается вернуться в Украину в следующем месяце.

Как пишет ЛБ, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, обсуждая результаты выборов президента.

"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он из эмиграции после победы Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.

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Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…

Официально в команде Владимира Зеленского отрицают причастность Портнова к ней. Однако, по данным LB.ua нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.

После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.04.19, 08:30 Заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал свое возвращение в Украину в мае. Об этом он заявил в эфире телеканала Наш/Макси.ТВ."Да, обязательно, я в…
0564.ua 0564.ua  ·  22.04.19, 09:22 Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов собирается вернуться в Украину в следующем месяце. Об этом он сказал в эфире телеканала "Макси ТВ" ( "Наш"), обсуждая…
УНН УНН  ·  22.04.19, 09:46 Бывший заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов планирует уже в мае вернуться в Украину. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов."Да, обязательно, я в…
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