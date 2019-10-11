Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты

Известный юрист, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на дебаты в прямом эфире. Об этом Портнов написал на персональной странице в социальной сети Facebook. "Петр Порошенко, вызываю Вас в прямой эфир любых украинских телеканалов с любой повесткой и любыми вопросами", - заявил Портнов. При этом Портнов назвал темы, которые он хочет прилюдно обсудить с Порошенко. Разговор предлагается вести об уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР, работе на Россию и тайне следствия. "Поставим точки в накопившихся вопросах. Жду Вашего решения", - резюмировал Андрей Портнов.