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Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты

Портнов вызвал Порошенко на публичные дебаты (4 новости)

«Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на телевизионные дебаты в прямом эфире. Об этом…»

Известный юрист, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на дебаты в прямом эфире. Об этом Портнов написал на персональной странице в социальной сети Facebook. "Петр Порошенко, вызываю Вас в прямой эфир любых украинских телеканалов с любой повесткой и любыми вопросами", - заявил Портнов. При этом Портнов назвал темы, которые он хочет прилюдно обсудить с Порошенко. Разговор предлагается вести об уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР, работе на Россию и тайне следствия. "Поставим точки в накопившихся вопросах. Жду Вашего решения", - резюмировал Андрей Портнов.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.19, 08:59 Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на телевизионные дебаты в прямом эфире. Об этом юрист и общественный деятель написал на персональной…
Фокус Фокус  ·  11.10.19, 11:17 Бывший заместитель главы Администрации президента в период каденции Виктора Януковича Андрей Портнов вызвал пятого президента Украины Петра Порошенко на дебаты в прямом эфире. Об этом Портнов написал…
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