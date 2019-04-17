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Порту – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Порту – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется) (12 новостей)

«Невероятная развязка в Манчестере!»

"Ливерпуль" первый матч против "Порту" выиграл со счетом 2:0. Поэтому команда имела хорошие шансы на выход в полуфинале Лиги чемпионов. Там победителю этого противостояния выпадало играть против "Барселоны"

Порту – Ливерпуль 1:4 (2:6 по итогам двух матчей) Голы: Эдер Милитао, 69 – Мане, 26, Салах, 66, Фирмино, 77, ван Дайк, 85

Уже на первой минуте "Порту" провел опасную атаку, после которой пробивал Хесус Корона. Игрок целил в дальний угол, но мяч пролетел над перекладиной ворот. Впоследствии Моусса Марега опасно пробивал из пределов штрафной площадки. Работы Аллисона в стартовые минуты хватало.

В целом "Порту" захватил инициативу с начала матча. Они создавали момент за моментом. Вот только футболистов подводила реализация.

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Зато игроки "Ливерпуля" ничего не могли создать впереди. И команда таки отправила мяч в сетку ворот соперников, когда после прострела Салаха пробивал Мане. Арбитр долго советовался со своим помощником, который отвечал за повтор. И засчитал гол в итоге.

"Порту" же продолжал обстреливать ворота Аллисона. Браими, Корона и Марега упустили возможность по случаю.

"Ливерпуль" тоже имел два случая. Но первый раз Икер Касильяс сумел опередить Салаха, и выбил мяч из-под ног соперника. А уже в добавленное к первому тайму время опасно сбрасывал мяч под дальнюю штангу. Мимо.

Второй тайм начался с замен в обоих клубах – вместо Отавио вышел Франсиско Суарес в "Порту". Юрген Клопп снял с игры Дивока Ориги, которого заменил Роберто Фирмино.

"Порту" продолжал расточать случаи, а "Ливерпуль" забил одну из немногих. На 66-й минуте Александер-Арнольд отдал разрезной пас на Салаха, и египтянин в ближнем бою переиграл Касильяса.

Лишь после этого "Порту" забил такой гол. После подачи с углового точно головой пробил Эдер Милитао.

Мане мог оформить дубль в этом матче. На 72-й минуте он уже обыграл Касильяса, но пробил выше ворот, пытаясь дотянуться до мяча.

Несколько курьезный гол пропустил Касильяс на 77-й минуте. Хендерсон навесил в штрафную, Фирмино выбежал из-за спины соперника, и пробил головой. Голкипер напамався в прыжке отбить мяч, но тот от газона проскочил ему между ног и залетел в ворота.

Неприличный счет "Ливерпуль" сделал на 85-й минуте. После подачи с углового Мане на ближней штанге скинул мяч дальше вдоль ворот, а там уже ван Дейк головой переправил мяч в ворота.

"Ливерпуль" победил и в полуфинале сыграет против "Барселоны", первый матч на "Кмп Ноу" состоится 1 мая. ответный матч – 8 мая.

Обновлено в 00:05 В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Порту" принимал "Ливерпуль".

Обновлено в 00:12 Команда Клоппа одержала разгромную победу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Порту – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)»
Фото Порту – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фото Порту – Ливерпуль. Гол Мане
Фото Порту – Ливерпуль. Гол Салаха
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