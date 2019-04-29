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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:12
Порту выиграл у Челси финал Юношеской Лиги УЕФА: смотреть голы

Порту выиграл у Челси финал Юношеской Лиги УЕФА: смотреть голы (7 новостей)

«В финале португальцы одолели Челси»

В финальном матче Юношеской лиги УЕФА Порту U-19 нанес поражение Челси U-19. Встреча состоялась на стадионе Коловрей в швейцарском Ньоне и завершилась победой португальской команды со счетом 3:1. 

На 18-й минуте счет открыл Фабиу Виейра. Ответный гол был забит на 53-й минуте - постарался Дайшон Редан. Однако спустя всего две минуты Кейруш снова вывел "драконов" вперед. На 75-й минуте преимущество Порту укрепил Афонсу Соуза.

Порту U-19 — Челси U-19 3:1

Голы: Вийера, 18, Кейруш, 55, Соуза, 75 — Редан, 53

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Порту U-19: Кошта — Эстевеш, Кейруш, Лейте, Лутиндо — Мариу (Соуза, 62), Ндиайе, Вийера (Перрейра, 71), Торрес — Силва (Таканг, 89), Баро (Боргес, 90).

Челси U-19: Цигер — Маатсен, Гуеши, Колли — Фамилио-Кастильо, Галлахер (Анжорин, 76), Макичран, Гилмур, Лампти (Браун, 76) — Маккормик, Редан.

Предупреждения: Вийера, Торрес, Ндиайе — Маккормик, Маатсен.

Обновлено в 22:06 Порта U-19 – Челси U-19 3:1 Голы: Виейра, 18, Кейрош, 55, Соуза, 75 – Редан, 53

Обновлено в 22:12 В финале португальцы одолели "Челси".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  29.04.19, 18:00 Сегодня подходит к концу турнир, в финале которого четыре года назад играл "Шахтер". Речь идет о Юношеской Лиге УЕФА. На стадионе в "Ньоне" сыграют "Порту" и "Челси".
Телеграф Телеграф  ·  29.04.19, 21:10 В финальном матче Юношеской лиги УЕФА «Порту» обыграл лондонский «Челси».
Terrikon Terrikon  ·  29.04.19, 21:11 Стал известен победитель Юношеской Лиги УЕФА этого сезона. "Порту" в финальном поединке победил двухкратного чемпиона турнира "Челси".
Униан Униан  ·  29.04.19, 21:44 "Челси" не сумел стать рекордсменом и выиграть трофей в третий раз.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.04.19, 22:06 "Порту" победил лондонский "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА, который состоялся в швейцарском Ньоне. Порта U-19 – Челси U-19 3:1 Голы: Виейра, 18, Кейрош, 55, Соуза, 75 – Редан, 53В первом тайме юноши…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.04.19, 22:12 В финале португальцы одолели "Челси".
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