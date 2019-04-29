Порту выиграл у Челси финал Юношеской Лиги УЕФА: смотреть голы

В финальном матче Юношеской лиги УЕФА Порту U-19 нанес поражение Челси U-19. Встреча состоялась на стадионе Коловрей в швейцарском Ньоне и завершилась победой португальской команды со счетом 3:1.

На 18-й минуте счет открыл Фабиу Виейра. Ответный гол был забит на 53-й минуте - постарался Дайшон Редан. Однако спустя всего две минуты Кейруш снова вывел "драконов" вперед. На 75-й минуте преимущество Порту укрепил Афонсу Соуза.

Порту U-19 — Челси U-19 3:1

Голы: Вийера, 18, Кейруш, 55, Соуза, 75 — Редан, 53

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Порту U-19: Кошта — Эстевеш, Кейруш, Лейте, Лутиндо — Мариу (Соуза, 62), Ндиайе, Вийера (Перрейра, 71), Торрес — Силва (Таканг, 89), Баро (Боргес, 90).

Челси U-19: Цигер — Маатсен, Гуеши, Колли — Фамилио-Кастильо, Галлахер (Анжорин, 76), Макичран, Гилмур, Лампти (Браун, 76) — Маккормик, Редан.

Предупреждения: Вийера, Торрес, Ндиайе — Маккормик, Маатсен.

Обновлено в 22:06 Порта U-19 – Челси U-19 3:1 Голы: Виейра, 18, Кейрош, 55, Соуза, 75 – Редан, 53

Обновлено в 22:12 В финале португальцы одолели "Челси".