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Португалия и Люксембург подали протесты на решение УЕФА по делу Мораеса

Португалия и Люксембург подали протесты на решение УЕФА по делу Мораеса (3 новости)

«Дата ее рассмотрения пока неизвестна»

Апелляционный комитет УЕФА должен рассмотреть протесты, дата будет известна позже.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.19, 07:58 Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали протесты на решение УЕФА по делу об участии Жуниора Мораеса в матчах отбора на Евро-2020 против этих команд в составе национальной сборной Украины, сообщает…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.05.19, 08:35 Дата ее рассмотрения пока неизвестна
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