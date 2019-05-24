Португалия и Люксембург подали протесты на решение УЕФА по делу Мораеса

Канал 112 · 24.05.19, 07:58

Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали протесты на решение УЕФА по делу об участии Жуниора Мораеса в матчах отбора на Евро-2020 против этих команд в составе национальной сборной Украины, сообщает…