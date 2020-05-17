Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його резиденції (14 новостей) «На теле следов убийства не обнаружили»

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей резиденции в Герцлии, недалеко от Тель-Авива, сообщает The Jerusalem Post.

На месте находятся сотрудники службы скорой помощи и также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия. В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне от сердечного приступа. В МИД подтвердили факт смерти посла Китая.

По данным источников ВВС, дипломата нашли мертвым в постели.

57-летний Ду Вэй вступил в должность посла в Израиле в начале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине. У него остались жена и сын.

Как сообщалось, в Сенат Конгресса США внесли законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Китая из-за отказа в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса.

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Обновлено в 13:55 По предварительным данным, 57-летний мужчина умер от сердечного приступа.

Обновлено в 14:11 Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома.