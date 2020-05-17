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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:11
Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його резиденції

Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його резиденції (14 новостей)

«На теле следов убийства не обнаружили»

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в своей резиденции в Герцлии, недалеко от Тель-Авива, сообщает The Jerusalem Post.

На месте находятся сотрудники службы скорой помощи и также полицейские, которые приступили к расследованию обстоятельств происшествия. В настоящий момент проверяется версия, согласно которой посол умер во сне от сердечного приступа. В МИД подтвердили факт смерти посла Китая.

По данным источников ВВС, дипломата нашли мертвым в постели.

57-летний Ду Вэй вступил в должность посла в Израиле в начале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине. У него остались жена и сын.

Как сообщалось, в Сенат Конгресса США внесли законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против Китая из-за отказа в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса.

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Обновлено в 13:55 По предварительным данным, 57-летний мужчина умер от сердечного приступа.

Обновлено в 14:11 Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома.

ФОТО К НОВОСТИ: «Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його резиденції»
Фото Посла Китаю в Ізраїлі знайшли мертвим у його резиденції
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.05.20, 09:02 Информацию о смерти посла подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Израиля
Прямий Прямий  ·  17.05.20, 11:55 Сегодня, 17 мая, посла Китая в Израиле Ду Вэя нашли мертвым в своем доме в городе Герцлия. Ранее он занимал аналогичную должность в Украине. Об этом  cообщает The Jerusalem Post. Сообщается, что информацию…
Главком Главком  ·  17.05.20, 11:56 На місці події перебувають співробітники служби швидкої допомоги і поліцейські
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 12:26 На теле следов убийства не обнаружили.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  17.05.20, 12:45 В Израиле проверяют версию о смерти посла Китая Ду Вея во сне от сердечного приступа. Сегодня утром в Герцлии был найден мертвым посол Китая в Израиле Ду Вей. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.Дипломата…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.05.20, 12:50 Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщили местные СМИ о ссылками на заявление представителя полиции.
Сегодня Сегодня  ·  17.05.20, 13:02 Стало известно о смерти посла Китая в Израиле Ду Вэя. Он был найден мертвым в своей резиденции в Герцлии, недалеко от Тель-Авива. Об этом сообщает The Jerusalem Post.Согласно информации издания, на месте…
Facenews Facenews  ·  17.05.20, 13:10 По предварительной версии, Ду Вэй, назначенный послом в Израиль в феврале, скончался от сердечного приступа.Посол Китая в Израиле, 57-летний Ду Вэй был найден в воскресенье, 17 мая, мертвым в своей постели,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.05.20, 13:23 Официальная причина смерти не называется.
УНН УНН  ·  17.05.20, 13:42 Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его официальной резиденции в воскресенье утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.Тело посла нашли в Герцлии — к северу от Тель-Авива.…
MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 13:54 В воскресенье, 17 мая, посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в своем доме.
Униан Униан  ·  17.05.20, 13:55 По предварительным данным, 57-летний мужчина умер от сердечного приступа.
Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 14:11 Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома.
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