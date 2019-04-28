​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото и видео (6 новостей) «Еще год назад это казалось недостижимым»

Во время пасхального богослужения на Фанаре 28 апреля Патриаршее послание произнесли на украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги. Он отметил, что послание на украинском языке произносили впервые. "Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносили также украинской языке - еще год назад это казалось недостижимым! Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!", - написал посол. Отметим, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. 6 января Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Обновлено в 00:05 Еще год назад это казалось недостижимым

Обновлено в 00:35