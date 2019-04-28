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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 00:35
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​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото и видео

​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото и видео (6 новостей)

«Еще год назад это казалось недостижимым»

Во время пасхального богослужения на Фанаре 28 апреля Патриаршее послание произнесли на украинском языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Андрея Сибиги. Он отметил, что послание на украинском языке произносили впервые. "Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносили также украинской языке - еще год назад это казалось недостижимым! Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!", - написал посол. Отметим, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. 6 января Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Обновлено в 00:05 Еще год назад это казалось недостижимым

Обновлено в 00:35

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  28.04.19, 21:58 Впервые послание прозвучало на 8 языках
Апостроф Апостроф  ·  28.04.19, 23:01 28 апреля 2019 года на Фанаре в Константинополе патриаршее послание к верующим впервые произносилось на украинском языке.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.04.19, 23:58 Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке.
Обозреватель Обозреватель  ·  29.04.19, 00:05 Еще год назад это казалось недостижимым
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.04.19, 00:35 Впервые во время пасхального богослужения на Фанаре послание от Вселенского патриарха Варфоломея произнесли на украинском языке. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил посол Украины в Турции Андрей…
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