После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз

Акции американской корпорации Boeing начали свое стремительное падение в цене практически на всех крупных мировых биржах. Об этом сообщает Los Angeles Times Как утверждает издание, подобная ситуация сложилась из-за вчерашней катастрофы украинского самолета Boeing-737 в окрестностях столицы Исламской Республики Иран Тегерана. Согласно официальной информации, только за минувшие сутки стоимость ценных бумаг концерна снизилась на 1,8%, и этот процесс лишь набирает обороты. «Boeing еще не оправился от ряда инцидентов с модернизованной моделью своего авиалайнера – 737 МАХ, когда по причине технической неисправности в результате падений относительно новых машин погибли сотни людей, - подчеркивается в редакционной статье. – На этом фоне для того, чтобы восстановить свою репутацию, самолетостроителям понадобится немало времени». В настоящее время руководство корпорации воздерживается от каких-либо официальных заявлений, предпочитая дождаться предварительных результатов расследования всех деталей трагедии, подчеркивают журналисты.