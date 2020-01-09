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После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз

После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз (4 новости)

«Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8% на фоне крушения самолета МАУ под Тегераном, сообщает в четверг, 9 января, УНИАН.…»

Акции американской корпорации Boeing начали свое стремительное падение в цене практически на всех крупных мировых биржах. Об этом сообщает Los Angeles Times Как утверждает издание, подобная ситуация сложилась из-за вчерашней катастрофы украинского самолета Boeing-737 в окрестностях столицы Исламской Республики Иран Тегерана. Согласно официальной информации, только за минувшие сутки стоимость ценных бумаг концерна снизилась на 1,8%, и этот процесс лишь набирает обороты. «Boeing еще не оправился от ряда инцидентов с модернизованной моделью своего авиалайнера – 737 МАХ, когда по причине технической неисправности в результате падений относительно новых машин погибли сотни людей, - подчеркивается в редакционной статье. – На этом фоне для того, чтобы восстановить свою репутацию, самолетостроителям понадобится немало времени». В настоящее время руководство корпорации воздерживается от каких-либо официальных заявлений, предпочитая дождаться предварительных результатов расследования всех деталей трагедии, подчеркивают журналисты.

ФОТО К НОВОСТИ: «После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз»
Фото Акции Boeing упали после крушения самолета под Тегераном
Фото В американской компании Boeing снизились акции
Фото После катастрофы под Тегераном, акции Boeing пошли вниз
Фото Акции Boeing стремительно падают в цене практически на всех крупных мировых биржах – СМИ
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.01.20, 08:54 Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8% на фоне крушения самолета МАУ под Тегераном, сообщает в четверг, 9 января, УНИАН. Отмечается, что упавший накануне Boeing 737-800 - предшественник…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.01.20, 09:05 Через авиаккатастрофу Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, на 1,8% упали акции американской корпорации Boeing. Boeing 737-800 - предшественник Boeing 737 MAX, полеты которого прекратили…
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