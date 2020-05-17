После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный

16 мая представители незаконных вооруженных формирований на обстреливали позиции украинских военных в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вблизи Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского и Новгородского. С начала суток 17 мая боевики открывали огонь неподалеку Авдеевки.За прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группиро...