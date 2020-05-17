  1. Главная
  2. Новости
  3. После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный
Гордон Гордон ·
· Военные · Договоренность · Незаконные вооруженные формирования
После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный

После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный (4 новости)

«Враг дважды нарушил режим прекращения огня»

16 мая представители незаконных вооруженных формирований на обстреливали позиции украинских военных в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вблизи Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского и Новгородского. С начала суток 17 мая боевики открывали огонь неподалеку Авдеевки.За прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группиро...

ФОТО К НОВОСТИ: «После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный»
Фото После получночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный
Фото После полуночи в районе Авдеевки был ранен украинский военный
Фото На Донбассе ранен украинский военный
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  17.05.20, 08:26 Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС за сутки не зафиксировано.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.05.20, 09:14 Враг дважды нарушил режим прекращения огня.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 50…
В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки – СНБО

В 8 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество…
Китайский эпидемиолог рассказал, как власти Уханя замалчивали правду о коронавирусе

Китайский эпидемиолог рассказал, как власти Уханя замалчивали правду о коронавирусе
Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 59 человек, среди них 10 медиков

Кличко: В Киеве за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось…
В Украину авиарейсами эвакуировали почти 200 человек

В Украину авиарейсами эвакуировали почти 200 человек
В Киеве после резкого всплеска заболеваемости количество случаев коронавируса пошло на спад

В Киеве после резкого всплеска заболеваемости количество случаев коронавируса пошло…
В срочной помощи нуждается Иван

В срочной помощи нуждается Иван
Хакеры похитили конфиденциальные данные членов Европарламента

Хакеры похитили конфиденциальные данные членов Европарламента
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.