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Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 12:14
· Конфликт · Ранение
После ссоры в ресторане мужчина стрелял в певца Александра Серова: стал известны подробности инцидента

После ссоры в ресторане мужчина стрелял в певца Александра Серова: стал известны подробности инцидента (6 новостей)

«В популярного российского исполнителя Александра Серова стреляли»

В конце 2019 года российский певец Александр Серов находился с друзьями в подмосковном заведении. При этом они повздорили с компанией людей, которая сидела за соседним столиком. Словесная перепалка переросла с конфликт с использованием травматического оружия. Об этом сообщают росСМИ.

Мужчины вышли из кафе на улицу, чтобы поговорить, но у одного из них оказался при себе травматический пистолет, который он достал и выстрелил в ногу артисту.

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Серов в свою очередь отметил, что испугался, когда увидел у оппонента пистолет. Раненого певца доставили в институт хирургии им. Вишневского, где из его ноги врачи извлекли пулю.

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Певец поблагодарил врачей, которые ему помогли и обработали рану, а также рассказал о том, что теперь он прихрамывает. При этом он надеется, что ранение быстро заживет. Теперь он находится под присмотром врачей и приезжает к ним на консультацию в назначенное время.

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Он также рассказал, что в полицию не обращался, и обидчику удалось сбежать. Артист считает, что на место инцидента даже не приезжала полиция. Все участники конфликта разбежались.

Стоит отметить, что Серов часто попадает в скандалы. Недавно он публично разбирался со своей любовницей Дарьей Друзьяк, которая потеряла от певца ребенка. Также у него проблемы с дочерью, которая, по его мнению, не прислушивается к нему.

Обновлено в 12:14 В популярного российского исполнителя Александра Серова стреляли.

ФОТО К НОВОСТИ: «После ссоры в ресторане мужчина стрелял в певца Александра Серова: стал известны подробности инцидента»
Фото Получил ранение: знаменитый певец попал в перестрелку
Фото После ссоры в ресторане мужчина стрелял в певца Александра Серова: стал известны подробности инцидента
Фото Певец Александр Серов попал в перестрелку
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MIGnews MIGnews  ·  15.01.20, 12:14 В популярного российского исполнителя Александра Серова стреляли.
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