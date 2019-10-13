После тяжелого боя израненный Усик обратился к своим поклонникам

Украинский боксер Александр Усик, который дебютировал в супертяжелом весе, обратился ко всем своим поклонникам. Спортсмен записал видеообращение на своей странице в Instagram.
Александр поприветствовал всех, кто прилетел поддержать его на первый поединок в супертяжелом весе, который он провел с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго.
Кроме того, боксер выразил большую благодарность и тем украинцам, которые наблюдали за его поединком на экранах телевизоров.
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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 12 Окт 2019 в 11:13 PDT
Усик после боя обратился к украинцам (видео: instagram.com/usykaa)
"Всем вам спасибо! За эту поддержку очень благодарен. Я буду показывать и дальше красивый бокс. Фингал - ничего страшного", - подчеркнул Усик.
Стоит отметить, что украинец одержал победу над американцем техническим нокаутом в седьмом раунде. Эта важная победа позволила Усику стать претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым сейчас владеет Энди Руис.
По статистике ударов, в этом бою Усик нанес 347 ударов, 139 из которых были точными (40,1%). Что касается его оппонента, то он пробил 208 ударов, и 21 из них попал в цель (10,1%).
Но все же стоит отметить, что нашему боксеру немного досталось и это видно по его лицу.