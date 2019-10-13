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После тяжелого боя израненный Усик обратился к своим поклонникам

После тяжелого боя израненный Усик обратился к своим поклонникам (4 новости)

«Украинский боксер Александр Усик, который дебютировал в супертяжелом весе, обратился ко всем своим поклонникам. Спортсмен записал видеообращение на своей странице в…»

Украинский боксер Александр Усик, который дебютировал в супертяжелом весе, обратился ко всем своим поклонникам. Спортсмен записал видеообращение на своей странице в Instagram.

Александр поприветствовал всех, кто прилетел поддержать его на первый поединок в супертяжелом весе, который он провел с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго.

Кроме того, боксер выразил большую благодарность и тем украинцам, которые наблюдали за его поединком на экранах телевизоров.

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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 12 Окт 2019 в 11:13 PDT

Усик после боя обратился к украинцам (видео: instagram.com/usykaa)

"Всем вам спасибо! За эту поддержку очень благодарен. Я буду показывать и дальше красивый бокс. Фингал - ничего страшного", - подчеркнул Усик.

Стоит отметить, что украинец одержал победу над американцем техническим нокаутом в седьмом раунде. Эта важная победа позволила Усику стать претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым сейчас владеет Энди Руис.

По статистике ударов, в этом бою Усик нанес 347 ударов, 139 из которых были точными (40,1%). Что касается его оппонента, то он пробил 208 ударов, и 21 из них попал в цель (10,1%).

Но все же стоит отметить, что нашему боксеру немного досталось и это видно по его лицу.

ФОТО К НОВОСТИ: «После тяжелого боя израненный Усик обратился к своим поклонникам»
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Голос.UA Голос.UA  ·  13.10.19, 16:36 Украинский боксер Александр Усик, который дебютировал в супертяжелом весе, обратился ко всем своим поклонникам. Спортсмен записал видеообращение на своей странице в Instagram. Александр поприветствовал…
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