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Последний обмен между Украиной и боевиками состоялся 2017 года

Последний обмен между Украиной и боевиками состоялся 2017 года (5 новостей)

«Главы двух государств положительно оценили взаимный обмен пленными»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют масштабный обмен, который состоялся 29 декабря на линии разграничения на Донбассе между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.

По их мнению, обмен в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами". 

Меркель и Макрон уточнили, что этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностями.

Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат прилагать свои усилия для урегулирования конфликта.

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Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

Но в итоге вчера обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).

Все детали - в хронике LIGA.net.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  30.12.19, 06:42 #обмінполоненими Последний обмен между Украиной и боевиками произошел в 2017 году. Последний обмен состоялся два года назад. Тогда Украина передала оккупантам 238 человек. Обмен состоялся 27 декабря 2017…
Телеграф Телеграф  ·  30.12.19, 07:23 Главы двух государств положительно оценили взаимный обмен пленными.
ТСН ТСН  ·  30.12.19, 08:28 Обмен удерживаемых лиц между Украиной и самопровозглашенной республикой поздравила ОБСЕ. В то же время в организации напомнили сторонам об их обязательствах соблюдать перемирие на время зимних праздников.…
Апостроф Апостроф  ·  30.12.19, 09:31 Освобожденные 29 декабря преступники и сторонники боевиков смогут беспрепятственно вернуться в Украину и развернуть здесь законную общественно-политическую деятельность.
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