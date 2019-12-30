Последний обмен между Украиной и боевиками состоялся 2017 года (5 новостей) «Главы двух государств положительно оценили взаимный обмен пленными»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют масштабный обмен, который состоялся 29 декабря на линии разграничения на Донбассе между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.

По их мнению, обмен в преддверии новогодних праздников и православного Рождества стал "долгожданным жестом гуманизма", который может "помочь восстановить доверие между двумя сторонами".

Меркель и Макрон уточнили, что этот жест должен сопровождаться полным прекращением огня в соответствии с договоренностями.

Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат прилагать свои усилия для урегулирования конфликта.

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Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

Но в итоге вчера обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк).

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