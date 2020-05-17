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Послы ЕС и 21 страны мира призвали Киев противодействовать дискриминации ЛГБТИК-людей

Послы ЕС и 21 страны мира призвали Киев противодействовать дискриминации ЛГБТИК-людей (3 новости)

«ЕС призывает Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека»

Глава представительства ЕС Матти Маасикас и послы 21 страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-ксир), призвав углублять этот прогресс. Об этом говорится в заявлении послов и глав представительств в Украине Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Делегации Европейского Союза, Дании, Совещательной миссии Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии. "На протяжении последних лет Украина осуществила ряд реформ, чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека. Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в бу...

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Украинская правда Украинская правда  ·  17.05.20, 17:27 Глава представительства ЕС Матти Маасикас и послы 21 страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-ксир), призвав углублять…
Телеграф Телеграф  ·  17.05.20, 23:42 ЕС призывает Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека.
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