Послы ЕС и 21 страны мира призвали Киев противодействовать дискриминации ЛГБТИК-людей

Глава представительства ЕС Матти Маасикас и послы 21 страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-ксир), призвав углублять этот прогресс. Об этом говорится в заявлении послов и глав представительств в Украине Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Делегации Европейского Союза, Дании, Совещательной миссии Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии. "На протяжении последних лет Украина осуществила ряд реформ, чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека. Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в бу...