Посол Британии Джудит Гоф завершила работу в Украине (6 новостей) «Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в ближайшие дни завершит свою каденцию»

Посол Великобритании Джудит Гоф завершает свою дипломатическую миссию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Украине в Twitter.

Она отметила, что Великобритания помогала украинской стороне в создании НАБУ и Высшего антикоррупционного суда. Также британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тыс. украинских военных тренинги, обучили английским языком 600 новых патрульных, 2,8 тыс. государственнных служащих и повысили квалификацию 5 тыс. украинских преподавателей и учителей.

"Украина остается важной для Великобритании: в течение последних четырех лет произошло более 40 визитов британских министров и чиновников к Украине. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел, которым на тот момент был Борис Джонсон, вновь премьер-министр Великобритании Британии ", - отметила дипломат.

"Дякую усім"

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Днями посол @JudithGoughFCO закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні та підбиває підсумки роботи та життя у країні. Що вдалося зробити, чим пишається, що запам'яталося, дивіться у відео

Повне звернення: https://t.co/LiGRx8MobB pic.twitter.com/YEIt63JLZo

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) 1 август 2019 г.