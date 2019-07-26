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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 16:55
· Коррупция · Борьба с коррупцией · Посол · Встреча
Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине "коррупция, коррупция, коррупция"

Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине "коррупция, коррупция, коррупция" (4 новости)

«Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что борьба с коррупцией является для него приоритетной»

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсуждалась борьба с коррупцией и реформа правосудия. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

Отвечая на вопрос, что увидел ли Мингарелли готовность проводить необходимые реформы, он сказал: "Да, мы говорили о борьбе с коррупцией – и оба согласились, что это должно быть приоритетом. Мы говорили о реформе системы правосудия, и он заверил, что это будет одной из ключевых задач его правительства. Я много говорил об экономических реформах, и Алексей Гончарук (заместитель главы ОПУ, - ред.), который участвовал во встрече, заверил меня, что это будет приоритетом, и рассказал, что они планируют".

Посол уточнил, что видит "действительно добрые намерения".

"А теперь у них будет еще и инструментарий для воплощения этих намерений – собственное большинство в Верховной раде. Поэтому у нас есть все основания надеяться на ускорение реформ в Украине", - сказал Мингарелли.

Коррупция спустя 5 лет после Евромайдана по-прежнему мешает украинцам…
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По его словам, на встрече с Зеленским он отметил, что для выполнения Соглашения об ассоциации в правительстве "должен быть политик-тяжеловес, ответственный за европейскую интеграцию, а также крайне полезно иметь отдельный комитет по вопросам европейской интеграции".

"Кстати, миссия Европарламента, на которую ссылались, не рекомендовала Украине объединять этот комитет с другим – а наоборот, советовала увеличить его роль в принятии решений", - уточнил посол.

Ранее Мингарелли заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти будет обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики.

Обновлено в 16:55 Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что борьба с коррупцией является для него приоритетной.

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Украинская правда Украинская правда  ·  26.07.19, 10:09 В детальном интервью ЕвроПравде Хюг Мингарелли рассказал об ожиданиях от Зеленского и новой Рады, перечислил главные задачи Украины и объяснил, почему нет изменений на линии разграничения в Донбассе.…
Канал 112 Канал 112  ·  26.07.19, 14:42 Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским они обсуждали борьбу с коррупцией и реформы. Подробности разговора посол рассказал в интервью…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 16:55 Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что борьба с коррупцией является для него приоритетной.
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