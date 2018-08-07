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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:00
· Россия · Cитуация в России · Аннексированный Крым · Посол · Нидерланды
Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут иметь больший эффект

Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут иметь больший эффект (5 новостей)

«Посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс считает, что европейские санкции против РФ будут иметь больший эффект при росте протестных настроений…»

Протесты в России в сочетании с европейскими и американскими санкциями могут изменить поведение российского президента Владимира Путина в Крыму и на Донбассе, считает посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс.Эффект от антироссийских санкций может возрасти с ростом протестной активности в самой России. Такое мнение в интервью изданию "Фокус" выразил посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс.

"Мы видим, что пока санкции не изменили политического поведения Москвы. В то же время мы знаем, когда эффект от этих санкций может возрасти: когда будет больше протестной активности внутри самого российского общества. Это способно, мы надеемся, изменить поведение [российского президента] Владимира Путина", отметил дипломат.

Он подчеркнул, что европейские санкции в отношении РФ будут сохраняться до выполнения Минских договоренностей.

"В Нидерландах многие следят за происходящим и осуждают российскую агрессию и аннексию Крыма, и войну на Донбассе. Поэтому санкции против РФ сохраняются. Так что об Украине не забыли, могу в этом заверить... Как и в любой демократической стране, у нас присутствуют разные мнения, происходят дебаты. Но я уверен, что пока не будет прогресса в выполнении Минских договоренностей, пока Россия не начнет вести себя как подобает, санкции сняты не будут", добавил посол.

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После аннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе США и Европейский союз неоднократно вводили и расширяли санкции против Кремля.

Обновлено в 13:52 "Мы видим, что пока санкции не изменили политического поведения Москвы. В то же время мы знаем, когда эффект от этих санкций может возрасти: когда будет больше протестной активности внутри самого российского общества. Это способно, мы надеемся, изменить поведение [российского президента]…

Обновлено в 15:00 Протесты в России в сочетании с европейскими и американскими санкциями могут изменить поведение российского президента Владимира Путина в Крыму и на Донбассе, считает посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс.

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Европейская правда Европейская правда  ·  07.08.18, 10:57 Посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс считает, что европейские санкции против РФ будут иметь больший эффект при росте протестных настроений в России.
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.08.18, 11:53 Европейские санкции будут иметь больший эффект тогда, когда в России будут расти протестные настроения. Такое мнение высказал в интервью изданию "Фокус" посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс."Мы видим,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.18, 15:00 Протесты в России в сочетании с европейскими и американскими санкциями могут изменить поведение российского президента Владимира Путина в Крыму и на Донбассе, считает посол Нидерландов в Украине Эдуард…
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