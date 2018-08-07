Посол Нидерландов озвучил условие, при котором санкции против России будут иметь больший эффект (5 новостей) «Посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс считает, что европейские санкции против РФ будут иметь больший эффект при росте протестных настроений…»

Протесты в России в сочетании с европейскими и американскими санкциями могут изменить поведение российского президента Владимира Путина в Крыму и на Донбассе, считает посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс.Эффект от антироссийских санкций может возрасти с ростом протестной активности в самой России. Такое мнение в интервью изданию "Фокус" выразил посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс.

"Мы видим, что пока санкции не изменили политического поведения Москвы. В то же время мы знаем, когда эффект от этих санкций может возрасти: когда будет больше протестной активности внутри самого российского общества. Это способно, мы надеемся, изменить поведение [российского президента] Владимира Путина", отметил дипломат.

Он подчеркнул, что европейские санкции в отношении РФ будут сохраняться до выполнения Минских договоренностей.

"В Нидерландах многие следят за происходящим и осуждают российскую агрессию и аннексию Крыма, и войну на Донбассе. Поэтому санкции против РФ сохраняются. Так что об Украине не забыли, могу в этом заверить... Как и в любой демократической стране, у нас присутствуют разные мнения, происходят дебаты. Но я уверен, что пока не будет прогресса в выполнении Минских договоренностей, пока Россия не начнет вести себя как подобает, санкции сняты не будут", добавил посол.

Трамп: Россия и Китай вмешиваются во внутренние дела США

После аннексии Крыма и агрессии РФ на Донбассе США и Европейский союз неоднократно вводили и расширяли санкции против Кремля.

Обновлено в 13:52 "Мы видим, что пока санкции не изменили политического поведения Москвы. В то же время мы знаем, когда эффект от этих санкций может возрасти: когда будет больше протестной активности внутри самого российского общества. Это способно, мы надеемся, изменить поведение [российского президента]…

Обновлено в 15:00 Протесты в России в сочетании с европейскими и американскими санкциями могут изменить поведение российского президента Владимира Путина в Крыму и на Донбассе, считает посол Нидерландов в Украине Эдуард Хукс.