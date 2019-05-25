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Посол РФ в Венесуэле заявил, что российские военные эксперты помогают Мадуро готовиться к вероятному военному вторжению США

Посол РФ в Венесуэле заявил, что российские военные эксперты помогают Мадуро готовиться к вероятному военному вторжению США (4 новости)

«Российские войска на территории Венесуэлы помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к возможным угрозам со стороны США»

Российские войска на территории Венесуэлы помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к возможным угрозам со стороны США.

Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, сообщает AFP.

«Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны», - заявил Заемский, отметив, что именно из-за этого венесуэльские силовики должны быть уверены, что их оружие - в рабочем состоянии.

По словам Заемского, российские военные эксперты обучают венесуэльцев «поддержанию боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать».

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Он также отметил, что по закону российским военным разрешено находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2001 году.

Российский дипломат подчеркнул, что несмотря на всю подготовку, он верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством «диалога и поиска компромисса».

Как известно, с января в Венесуэле продолжается политический, а также социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным венесуэльским президентом.

В конце марта появилась информация о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными и оборудованием. При этом отмечалось, что россиян в Венесуэле встретили представители правительства Николаса Мадуро. В Каракасе объяснили, что визит военных связан с реализацией ранее подписанных контрактов между РФ и Венесуэлой.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию вывести военных из Венесуэлы, а вице-президент страны Майк Пенс назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией, предупредив российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что США будут реагировать на попытки России обострить напряженность в стране.

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РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.19, 08:55 Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский сообщил, что российские войска на территории Венесуэлы помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к возможным угрозам со стороны США. Об этом сообщает РБК-Украина…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.19, 12:20 Российские войска на территории Венесуэлы помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к возможным угрозам со стороны США.
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