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Посол США о реформе прокуратуры в Украине: это самая широкая реформа, которую я когда-либо видел

Посол США о реформе прокуратуры в Украине: это самая широкая реформа, которую я когда-либо видел (4 новости)

«Реализация реформы продолжится и в 2020 году»

Реформа украинской прокуратуры является "чрезвычайно важной".

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на брифинге вместе с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой.

"Наиболее важна. Одна из самых глубоких, комплексных, которые я видел и которую вы могли внедрить.

Переаттестация прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины - это только первый шаг к переаттестации прокуроров всех прокуратур Украины. Это шаг, который нацелен на повышение доверия к органу и верховенства права.

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Граждане Украины, бизнес-сообщество и международные партнеры будут уверены в Офисе генерального прокурора. Уверенность украинского народа является чрезвычайно важной. Также важна уверенность в добродетели новых органов прокуратуры. Следующий год - сложная часть работы. Это не только о найме новых прокуроров, это и об обеспечении того, что новые прокуроры будут соответствовать стандартам - что они являются честными", - заявил Тейлор.

Он добавил, что "команда посольства США радушно принимала участие в этом процессе".

Тейлор назвал руководство ГПУ "чрезвычайно профессиональной командой".

Офис генерального прокурора Украины заработает с 2 января. С тех пор уже не будет существовать генеральной прокуратуры, как института.

ФОТО К НОВОСТИ: «Посол США о реформе прокуратуры в Украине: это самая широкая реформа, которую я когда-либо видел»
Фото США назвали наиболее важную реформу в Украине
Фото Переаттестация прокуроров никоим образом не повлияла на работу Генпрокуратуры - Рябошапка
Фото Посол США о реформе прокуратуры в Украине: это самая широкая реформа, которую я когда-либо видел
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.19, 13:52 Переаттестация в органах прокуратуры не повлияла на рабочий процесс прокуроров, в том числе, поддержания обвинения в суде, заверяет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.12.19, 14:59 Реализация реформы продолжится и в 2020 году.
Униан Униан  ·  26.12.19, 15:11 По его убеждению, переаттестация прокуроров - важный шаг для укрепления доверия к системе верховенства права в Украине.
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