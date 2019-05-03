Посол США в Германии пригрозил санкциями за "Северный поток - 2"

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.
В своем интервью изданию Гренелл заявил, что за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" немецких компаниям грозят санкции США.
"С американской точки зрения, этот газопровод ("Северный поток - 2" – ред.) не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск", - отметил американский посол.
Обновлено в 17:00 Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2"