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Газета День Газета День · · Обновлено в 17:00
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Посол США в Германии пригрозил санкциями за "Северный поток - 2"

Посол США в Германии пригрозил санкциями за "Северный поток - 2" (4 новости)

«Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжит поддерживать строительство газопровода Северный поток - 2»

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

В своем интервью изданию Гренелл заявил, что за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" немецких компаниям грозят санкции США.

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"С американской точки зрения, этот газопровод ("Северный поток - 2" – ред.) не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск", - отметил американский посол.

Обновлено в 17:00 Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2"

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.05.19, 17:00 Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2"
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