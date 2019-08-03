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Посол Украины – Суркову: Ваш карточный домик посыплется

Посол Украины – Суркову: Ваш карточный домик посыплется (3 новости)

«Вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик рассыпется»

Протесты, которые проходят в Москве из-за недопуска оппозиционный кандидатов на выборы в Мосгордуму, свидетельствуют о том, что "карточный домик" Кремля упадет, заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в обращении к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.3 августа посол Украины в Австрии Александр Щерба обратился в Twitter к помощнику российского президента Владимира Путина Владиславу Суркову в связи с протестами в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые продолжаются сегодня в Москве.

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", написал он.

27 июля в Москве проходила не санкционированная властями акция в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму. Она стала реакцией на решение Мосгоризбиркома, который признал недействительными необходимые для регистрации кандидатом в депутаты подписи избирателей у ряда оппозиционеров.

Правоохранители задержали больше 1000 человек. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных составило не менее 1373 человек. Часть из них отпустили, но около 260 протестующих остались в отделениях полиции, 29 июля суды начали арестовывать их.

Секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразили обеспокоенность по поводу разгона митинга оппозиции в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Кремль, разгоняя акции протеста, "откровенно издевается над теми, кто позволил российским представителям вернуться в ПАСЕ".

3 августа из-за готовящейся несогласованной акции "Вернем себе выборы" полиция усилила меры безопасности в центре Москвы. По состоянию на 17.45 правоохранители задержали 600 участников протеста.

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Украинская правда Украинская правда  ·  03.08.19, 17:58 "Вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна - и рано или поздно ваш карточный домик рассыпется".
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.08.19, 18:27 Посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в Twitter обращение к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, в котором заявил, что "карточный домик" Кремля рано или поздно "посыплется"."Господин…
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