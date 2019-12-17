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Гордон Гордон · · Обновлено в 01:23
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Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве

Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве (6 новостей)

«Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря у Верховной Рады»

17 декабря под Верховной Радой активисты устроили столкновения с полицией во время акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Посольство США в Украине осудило насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло возле парламента.Посольство США в Украине осудило насилие на акциях протеста под Верховной Радой 17 декабря. Об этом говорится в заявлении дипучреждения в Facebook.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", заявили дипломаты.

17 декабря под Радой активисты устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения и установили палатки. Правоохранители заявили, что они установлены незаконно. В полиции сообщили, что активисты не подчинились требованиям правоохранителей, а вместо этого "устроили стычку, воспользовались дубинками и бросали камни". Полицейские применили слезоточивый газ и демонтировали палатки.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что полиция задержала 26 митингующих.

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Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями.

Как сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, в акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения участвовали 500 человек. После столкновений под Радой в больницы обратились двое гражданских. 17 правоохранителей получили легкие повреждения: переломы пальцев, ссадины на лице, ожоги глаз из-за использования газа.

Обновлено в 01:14 Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря у Верховной Рады.

Обновлено в 01:23 Соединенные Штаты осудили насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады.

ФОТО К НОВОСТИ: «Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве»
Фото Посольство США в Украине осудило насилие на акциях под Радой
Фото Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве
Фото Посольство США осудило насилие во время протестов возле Рады в Киеве
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УНН УНН  ·  17.12.19, 21:37 Посольство США в Киеве отреагировало на столкновения под Верховной Радой отметив, что поддерживают мирные протесты, но против насилия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство США в Украине."Соединенные…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 01:14 Посольство США в Украине осудило насилие, вспыхнувшее во время акций протеста 17 декабря у Верховной Рады.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  18.12.19, 01:23 Соединенные Штаты осудили насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады.
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