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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 15:05
· США · Убийство · Ирак
Посольство США призвало американцев покинуть Ирак

Посольство США призвало американцев покинуть Ирак (14 новостей)

«Все консульские операции приостановлены»

Посольство США в Багдаде призвало своих граждан немедленно покинуть Ирак в связи с обострением напряженности в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте посольства.

Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как США убили лидера иранских сил Касема Сулеймани в результате авиаудара.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по путешествиям и немедленно покинуть Ирак. Граждане США должны по возможности вылетать авиалиниями, а в противном случае - выезжать через другие страны по суше. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США не должны подходить к посольству", - говорится в заявлении.

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны. 

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Вашингтон обвиняет Иран в атаке на посольство и отправляет в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отрицает и грозит ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Обновлено в 14:24 Отметим, в ночь со 2 на 3 января ВВС США нанесли удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибло около восьми человек, а также генерал Кассем Салеймани - командующий спецподразделения "Кудс", который принадлежит к Корпусу стражей Исламской революции…

Обновлено в 15:05

ФОТО К НОВОСТИ: «Посольство США призвало американцев покинуть Ирак»
Фото Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Фото Посольство США призвало американцев покинуть Ирак
Фото Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Ирак
Фото Американцев призвали немедленно покинуть Ирак
Фото Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Фото Госдеп попросил американцев покинуть Ирак
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