Посольство США призвало американцев покинуть Ирак

Посольство США в Багдаде призвало своих граждан немедленно покинуть Ирак в связи с обострением напряженности в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте посольства.

Заявление было опубликовано спустя несколько часов после того, как США убили лидера иранских сил Касема Сулеймани в результате авиаудара.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по путешествиям и немедленно покинуть Ирак. Граждане США должны по возможности вылетать авиалиниями, а в противном случае - выезжать через другие страны по суше. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США не должны подходить к посольству", - говорится в заявлении.

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

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Вашингтон обвиняет Иран в атаке на посольство и отправляет в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отрицает и грозит ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Обновлено в 14:24 Отметим, в ночь со 2 на 3 января ВВС США нанесли удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибло около восьми человек, а также генерал Кассем Салеймани - командующий спецподразделения "Кудс", который принадлежит к Корпусу стражей Исламской революции…

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