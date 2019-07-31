Посольство США выразило свою солидарность по поиску правосудия в деле Гандзюк

Посольство Соединенных Штатов Америки требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом посольство сообщает в своем Facebook.
Год назад, 31 июля 2018 года, произошло нападение на активистку.
"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.
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