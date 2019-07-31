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Посольство США выразило свою солидарность по поиску правосудия в деле Гандзюк

Посольство США выразило свою солидарность по поиску правосудия в деле Гандзюк (4 новости)

«Американские дипломаты подчеркнули, что Гандзюк бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину»

Посольство Соединенных Штатов Америки требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом посольство сообщает в своем Facebook.

Год назад, 31 июля 2018 года, произошло нападение на активистку.

"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Посольство США выразило свою солидарность по поиску правосудия в деле Гандзюк»
Фото В посольстве США требуют правосудия по делу Гандзюк
Фото Посольство США выразило свою солидарность по поиску правосудия в деле Гандзюк
Фото Посольство США об убийстве Гандзюк: украинский народ требует правосудия
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.07.19, 13:24 Посольство США в Украине в годовщину нападения на советника херсонского городского главы, активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла, выразило надежду на раскрытие этого преступления.
Газета День Газета День  ·  31.07.19, 14:09 Посольство США в Украине присоединяется к упоминанию годовщины нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом посольство сообщило в Фейсбуке. «Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную…
Униан Униан  ·  31.07.19, 15:00 Американские дипломаты подчеркнули, что Гандзюк "бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину".
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