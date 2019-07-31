Посольство США выразило свою солидарность по поиску правосудия в деле Гандзюк (4 новости) «Американские дипломаты подчеркнули, что Гандзюк бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину»

Посольство Соединенных Штатов Америки требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом посольство сообщает в своем Facebook.

Год назад, 31 июля 2018 года, произошло нападение на активистку.

"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.

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