Посольство України вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського

Посольство України в Чехії вимагає вибачень від видання Český rozhlas за публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів".
Про це повідомив "Укрінформу" посол України в ЧР Євген Перебийніс.
За його словами, дипломатичне представництво звернулося з відповідною вимогою до редакції.
"Поки що затвітили, реакції ще не було. Будемо звертатися офіційно", – сказав Перебийніс.
У Twitter посольства написано: "Шановний Český rozhlasPlus, ви вважаєте, що така стаття це нормально? Це огидно і ми очікуємо вибачень".
Автор статті – оглядач Ян Фінгерланд, зокрема, називає Зеленського "єврейською постаттю з нечіткою позицією в українському національному спорі". Він також стверджує, що "український антисемітизм є високим, а кількість антиєврейських нападів зростає", що Україна є "прикладом східноєвропейського типу сучасного антисемітизму, який іноді сильний і часто соціально прийнятий і не заважає людям, як Зеленський, досягти вершини".