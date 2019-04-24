Посольство України вимагає вибачень від чеського видання через матеріал про Зеленського (3 новости) «Посольство України в Чеській Республіці вимагає вибачень від чеського видання Český rozhlas Plus за публікацію матеріалу про Володимира Зеленського з…»

Посольство України в Чехії вимагає вибачень від видання Český rozhlas за публікацію матеріалу про новообраного президента України Володимира Зеленського під назвою "Єврей на чолі українських фашистів".

Про це повідомив "Укрінформу" посол України в ЧР Євген Перебийніс.

За його словами, дипломатичне представництво звернулося з відповідною вимогою до редакції.

"Поки що затвітили, реакції ще не було. Будемо звертатися офіційно", – сказав Перебийніс.

У Twitter посольства написано: "Шановний Český rozhlasPlus, ви вважаєте, що така стаття це нормально? Це огидно і ми очікуємо вибачень".

Автор статті – оглядач Ян Фінгерланд, зокрема, називає Зеленського "єврейською постаттю з нечіткою позицією в українському національному спорі". Він також стверджує, що "український антисемітизм є високим, а кількість антиєврейських нападів зростає", що Україна є "прикладом східноєвропейського типу сучасного антисемітизму, який іноді сильний і часто соціально прийнятий і не заважає людям, як Зеленський, досягти вершини".