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Поступления в Пенсионный фонд резко сократились

Поступления в Пенсионный фонд резко сократились (3 новости)

«С начала года поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн…»

Поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше запланированного. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

При этом в мае отставание от плана составляет 20%. Так, по данным ПФУ, с начала мая поступления составили 11,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн или 19,5% меньше плана. На 21 мая поступления составили 1 млрд (на 200 млн грн меньше плана).

При этом было профинансировано пенсий на сумму 31,4 млрд грн.

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Новый Регион Новый Регион  ·  21.05.20, 23:07 С начала года поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше запланированного. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда. При…
Новый Регион Новый Регион  ·  21.05.20, 23:40 С начала года поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше запланированного. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда. При…
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