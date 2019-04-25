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Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина

Посягательство на суверенитет Украины: в ЕС прокомментировали паспортный указ Путина (3 новости)

«В Европейском Союзе назвали указ Путина о паспортизации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще одним посягательством России на…»

Упрощенное предоставление российского гражданства жителям неподконтрольных районов Донбасса является еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России. Такле заявление в Брюсселе сделал официальный представитель ЕС, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 25 апреля.

"Подписание президентом Путиным указа, дающего право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в определенных областях Донецкой и Луганской областей Украины, подавать упрощенное заявление на получение российского гражданства, является еще одним посягательством на суверенитет Украины со стороны России", – говорится в заявлении.

В ЕС считают, что время принятия такого решения российской стороной – сразу после президентских выборов в Украине, которые "продемонстрировали сильную приверженность Украины к демократии и верховенству закона, свидетельствуют о намерении России еще больше дестабилизировать Украину и обострить конфликт".

"Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, противоречащих Минским соглашениям, и не будет препятствовать полной реинтеграции территорий, неконтролируемых правительством, в Украину. Все стороны должны полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", – подчеркнул официальный представитель.

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Он также заверил, что ЕС "остается твердым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Это решение РФ раскритиковал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а также американское посольство.

А в Берлине и Париже считают, что это решение Москвы противоречит Минским договоренностям.

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.04.19, 13:34 В Европейском Союзе назвали указ Путина о паспортизации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще одним посягательством России на суверенитет Украины.
MIGnews MIGnews  ·  25.04.19, 14:01 Евросоюз расценивает указ Путина об упрощении жителям оккупированных территорий Донбасса процедуры получения паспортов РФ еще одним посягательством на суверенитет Украины.
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