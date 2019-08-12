Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения (6 новостей) «По словам Никиты Потураева, общаться нужно с теми российскими изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения»

Советник президента Никита Потураев заявил, что у России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми следует общаться, чтобы рассказать правду о том, что происходит в Украине.

Обновлено в 10:14 Общаться с обществом без "посредничества" журналистов в определенных вопросах оказалось сложнее, чем планировали в команде президента.

Обновлено в 10:39 "Я сам общался с [журналистом "Коммерсанта"] Владимиром Соловьевым. Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", подчеркнул советник президента.