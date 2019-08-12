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Политика
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 10:39
· Российские СМИ · У Зеленского
Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения

Потураев объяснил, почему Разумков дал интервью росСМИ: Мы должны общаться с изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения (6 новостей)

«По словам Никиты Потураева, общаться нужно с теми российскими изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения»

Советник президента Никита Потураев заявил, что у России есть издания, которые не искажают информацию и с которыми следует общаться, чтобы рассказать правду о том, что происходит в Украине.

Обновлено в 10:14 Общаться с обществом без "посредничества" журналистов в определенных вопросах оказалось сложнее, чем планировали в команде президента.

Обновлено в 10:39 "Я сам общался с [журналистом "Коммерсанта"] Владимиром Соловьевым. Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", подчеркнул советник президента.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.08.19, 08:34 Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что в стране-агрессоре России есть медиа, которые не искажают события в Украине
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.08.19, 08:34 Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что в стране-агрессоре России есть медиа, которые не искажают события в Украине
Телеграф Телеграф  ·  12.08.19, 09:50 По словам Никиты Потураева, общаться нужно с теми российскими изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.08.19, 10:14 Общаться с обществом без "посредничества" журналистов в определенных вопросах оказалось сложнее, чем планировали в команде президента.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  12.08.19, 10:39 Украинские политики могут общаться с российскими СМИ, если только это не федеральные каналы, такое мнение высказал советник президента Украины Никита Потураев.Советник президента Украины Никита Потураев…
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