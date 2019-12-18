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Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ

Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ (5 новостей)

«Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор, который занял этот пост в июне 2019 года после того, как…»

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уходит в отставку в начале января 2020-му.

Уходит с должности, потому что истек срок временного назначения, сообщил он в комментарии The New York Times.

Согласно закону о вакантных должностях, должность временного поверенного могут занимать пост до 200 дней.

"Администрация скоро назначит постоянного посла", - сказал Тейлор.

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Тейлора попросили вернуться в Госдеп после отставки бывшего посла США в Украине Мари Йованович, в которую ее отправили за сопротивление теневой дипломатии адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Украине.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани не скрывает того, что хотел убрать с должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Она была препятствием в расследовании против семьи кандидата в президенты США Джо Байден.

ФОТО К НОВОСТИ: «Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ»
Фото Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ
Фото Очередной посол США в Украине идет в отставку - СМИ
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.12.19, 05:22 Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.    Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии…
Главред Главред  ·  18.12.19, 07:34 Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор, который занял этот пост в июне 2019 года после того, как Штаты отозвали посла в Украине Мари Йованович, сложит свои полномочия в начале 2020 года....
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.12.19, 08:15 Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник. Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии…
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