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"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла

"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла (8 новостей)

«Звезда снялась с малышом в рекламном ролике»

Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо сына, 8-месячного Майкла.

Снимками с малышом звезда поделилась в Instagram.

На фото счастливая молодая мама позировала с Майклом, который был в подгузнике.

Тодоренко посвятила сыну пост со словами любви.

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Супермодель Хайди Клум показала фото со свадьбы (фото)

"Мой сын - моя гордость. Мне абсолютно безразлично, будешь артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим человеком, а со всем остальным ты справишься сам. Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за детство ", - подписала публикацию Регина.

Подписчики в миг отреагировали на пост знаменитости и засыпали ее комментариями.

"Так трогательно, я плачу", "Регина, вы такая умница", "такое трогательное письмо в будущее", "вы такие милые", "мне иногда кажется, что ваш сын выбрал лучших родителей", "Майклу повезло с такой мамой" .

Ведущая Регина Тодоренкоь и певец Влад Топалов, недавно сыграли громкую свадьбу в итальянском городе Сорренто, показали праздничные наряды и попали на обложку журнала Ok Magazine.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла»
Фото Регина Тодоренко впервые показала лицо своего сына
Фото Тодоренко впервые показала лицо своего сына
Фото Регина Тодоренко впервые показала лицо восьмимесячного сына
Фото "Повезло с мамой" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
Фото "Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
Фото Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  07.08.19, 15:46 Регина Тодоренко вместе с восьмимесячным Майклом Регина снялась в рекламе подгузников.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.08.19, 16:08 Известная телеведущая Регина Тодоренко впервые показала фото восьмимесячного сына ее и Влада Топалова. Посвященный этому пост появился на Instagram-странице знаменитости. В нем она рассказала, что ее…
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