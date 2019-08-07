"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла

Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала лицо сына, 8-месячного Майкла.

Снимками с малышом звезда поделилась в Instagram.

На фото счастливая молодая мама позировала с Майклом, который был в подгузнике.

Тодоренко посвятила сыну пост со словами любви.

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"Мой сын - моя гордость. Мне абсолютно безразлично, будешь артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим человеком, а со всем остальным ты справишься сам. Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за детство ", - подписала публикацию Регина.

Подписчики в миг отреагировали на пост знаменитости и засыпали ее комментариями.

"Так трогательно, я плачу", "Регина, вы такая умница", "такое трогательное письмо в будущее", "вы такие милые", "мне иногда кажется, что ваш сын выбрал лучших родителей", "Майклу повезло с такой мамой" .

Ведущая Регина Тодоренкоь и певец Влад Топалов, недавно сыграли громкую свадьбу в итальянском городе Сорренто, показали праздничные наряды и попали на обложку журнала Ok Magazine.