Повышенные пенсии в 2021 году получат 10 млн украинцев (3 новости) «Увеличение пенсионных выплат будет происходить в пять этапов для разных категорий»

Украинское правительство обнародовало календарный план повышения пенсий в 2021 году. Пенсии будут повышаться в пять этапов. План опубликован на правительственном портале в пятницу, 25 сентября.

Согласно этому плану, в январе 2021 будет повышение с 2 100 до 2 400 гривен для пенсионеров старше 65 лет со страховым стажем 30/35 лет (женщины/мужчины) - в связи с ростом минимальной зарплаты с 5 000 до 6 000 тысяч гривен.

Также будут продлены доплаты по 500 гривен для лиц страше 80 лет. Пенсии у них составят не менее 2 600 гривен при страже 20/25 лет и более.

Март

Пенсии будут проиндексированы на 11%.

Апрель

Пройдет автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа.

Июль

Повышение с 2 400 до 2 600 гривен для пенсионеров старше 65 лет со страховым стажем 30/35 лет (рост минимальной зарплаты с 6 000 до 6 500 гривен).

Начнутся доплаты по 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. При наличии 20/25 лет стаже минимальная выплата составит 2 500 гривен.

При достижении 80 лет доплата увеличивается до 500 гривен, а минимальная выплата до 2 500 гривен. Одиноким пенсионерам этого возраста будут платить не менее 3 342 гривен с учетом помощи на уход.

Минимальная пенсия вырастет с 1 769 до 1 854 гривен. Также вырастут надбавки за стаж, участникам и инвалидам войны, чернобыльцам и т. д.

Ежемесячная помощь на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет вырастет до 742 гривен.

Декабрь

Минимальная пенсия вырастет с 1 854 до 1 934 гривен.

Как известно, власти Украины все громче заявляют о крахе действующей модели пенсионного обеспечения и обещают в скором времени запустить новую пенсионную систему. Чего ожидать от пенсионной реформы тем, кто еще рассчитывает получать пенсию и доживать старость в Украине – анализируют Vesti.ua.