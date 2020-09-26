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Появились фото с места катастрофы Ан-26 снятые с высоты птичьего полета

Появились фото с места катастрофы Ан-26 снятые с высоты птичьего полета (3 новости)

«Обнародовали фото с места авиакатастрофы под Харьковом с высоты птичьего полета. На фото видно военный самолет АН-26, который разбился 25…»

В сети опубликовали фото с места авиакатастрофы под Харьковом с высоты птичьего полета. На фото видно военный самолет АН-26, который разбился 25 сентября.

Фотографии сделали 26 сентября около 12:00. Фото обнародовало издание "Сегодня" в фейсбуке.

На фотографиях видны обломки разбитого самолета, он раскололся надвое. Вокруг стоят несколько машин спасателей, пожарных и "скорой". Также у места трагедии образовались пробки.

Падение самолета АН-26 возле Чугуева: что известно

  • Вечером 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине, во время учебных полетов упал военный самолет АН-26.

  • На борту самолета находилось 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

  • К сожалению, 26 человек погибли. Выжил только 1 курсант, пока он находится в больнице.

  • Предварительные причины авиакатастрофы – отказ левого двигателя самолета.

  • На месте трагедии нашли черные ящики. Они уцелели и вскоре их передадут на расшифровку.

    • Место авиакатастрофы в Харьковской области / Фото "Сегодня"

    Место авиакатастрофы в Харьковской области / Фото "Сегодня"

    Место авиакатастрофы в Харьковской области / Фото "Сегодня"

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    Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 16:56 ...
    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.09.20, 17:11 Обнародовали фото с места авиакатастрофы под Харьковом с высоты птичьего полета. На фото видно военный самолет АН-26, который разбился 25 сентября. Фотографии сделали 26 сентября около 12:00. Фото обнародовало…
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