Появились фото с места катастрофы Ан-26 снятые с высоты птичьего полета

В сети опубликовали фото с места авиакатастрофы под Харьковом с высоты птичьего полета. На фото видно военный самолет АН-26, который разбился 25 сентября.
Фотографии сделали 26 сентября около 12:00. Фото обнародовало издание "Сегодня" в фейсбуке.
На фотографиях видны обломки разбитого самолета, он раскололся надвое. Вокруг стоят несколько машин спасателей, пожарных и "скорой". Также у места трагедии образовались пробки.
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Место авиакатастрофы в Харьковской области / Фото "Сегодня"
Место авиакатастрофы в Харьковской области / Фото "Сегодня"
Место авиакатастрофы в Харьковской области / Фото "Сегодня"