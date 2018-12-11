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Появился новый вирус, который может навредить пользователям Windows – Киберполиция (4 новости) «Киберполиция фиксирует случаи распространения вируса, замаскированного под сообщение от госучреждений»

Запуск вредоносного программного обеспечения происходил после открытия документа пользователями, которые получали письма якобы от госучреждений. По информации киберполиции Украины, целью злоумышленников были частные нотариусы.Киберполиция 11 декабря заявила о зафиксированных фактах распространения вредоносного программного обеспечения (ПО) в сообщениях, отправленных якобы от государственных учреждений.

По данным правоохранителей, целью злоумышленников были пользователи, которые являются частными нотариусами.

Для передачи вредоносного ПО правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний ukr.net и.i.ua.

Письма, в частности, поступали якобы от судов различных инстанций.

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"После открытия документа пользователем происходил запуск вредоносного программного обеспечения. Автоматически происходило добавление записи в реестр операционной системы для его автозагрузки", сказано в сообщении.

Сколько человек сообщили о получении подобных писем, в киберполиции не указали.