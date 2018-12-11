Появился новый вирус, который может навредить пользователям Windows – Киберполиция

Запуск вредоносного программного обеспечения происходил после открытия документа пользователями, которые получали письма якобы от госучреждений. По информации киберполиции Украины, целью злоумышленников были частные нотариусы.Киберполиция 11 декабря заявила о зафиксированных фактах распространения вредоносного программного обеспечения (ПО) в сообщениях, отправленных якобы от государственных учреждений.
По данным правоохранителей, целью злоумышленников были пользователи, которые являются частными нотариусами.
Для передачи вредоносного ПО правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний ukr.net и.i.ua.
Письма, в частности, поступали якобы от судов различных инстанций.
"После открытия документа пользователем происходил запуск вредоносного программного обеспечения. Автоматически происходило добавление записи в реестр операционной системы для его автозагрузки", сказано в сообщении.
Сколько человек сообщили о получении подобных писем, в киберполиции не указали.