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Пожар на арсенале в Ичне полностью погасили - Минобороны

Пожар на арсенале в Ичне полностью погасили - Минобороны (4 новости)

«Пожар на территории 6-го арсенала ВСУ в Ичне в Черниговской области полностью ликвидирован»

Пожар на территории 6-го арсенала ВСУ в Ичне Черниговской области, где 9 октября начались взрывы боеприпасов, ликвидирован в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По состоянию на 21:00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час. Они не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала, отметил начальник управления коммуникаций и печати Минобороны полковник Алексей Чернобай.

Подразделения ВСУ и ГСЧС работают над ликвидацией очагов задымления и тления.

Группы разминирования зачищают от взрывоопасных предметов территорию арсенала и окрестностей.

Сегодня, 10 октября, министр обороны Степан Полторак на заседании правительства сообщил, что только подземные и/или закрытые хранилища для боеприпасов помогут уберечь арсеналы ВСУ от подрыва диверсантами или возгорания из-за служебной халатности.

По факту взрывов в Ичне прокуратура уже открыла дело за халатное отношение к военной службе, которое повлекло тяжкие последствия. СБУ не исключает диверсии. Об умышленном характере причин пожара говорят и в Минобороны: якобы часовые слышали подрывы в четырех местах на территории в/ч А1479.

LIGA.net вела хронику чрезвычайного происшествия.

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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.10.18, 00:10 Пожар на территории шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба (Ичнянский район, Черниговская обл
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