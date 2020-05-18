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Пожар в колледже в Одессе: подозреваемой избрали меру пресечения

Пожар в колледже в Одессе: подозреваемой избрали меру пресечения (3 новости)

«Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заведующей дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного…»

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже. Под круглосуточный арест отправили заведующую дневным отделением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что заведующую дневным отделением "Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. По версии следствия, 4 декабря 2019 она включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже и оставила его без присмотра. Именно обогреватель называют причиной пожара.

"Рассмотрев ходатайство, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пожар в колледже в Одессе: подозреваемой избрали меру пресечения»
Фото Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже
Фото Еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одессе избрали меру пресечения
Фото Пожар в колледже в Одессе: подозреваемой избрали меру пресечения
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 17:09 Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста заведующей дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 19:01 Заведующей дневным отделением сгоревшего колледжа Одессы назначили круглосуточный домашний арест. Решение принял Киевский райсуд Одессы в понедельник, 18 мая. "По версии следствия, 4 декабря 2019 года…
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