  1. Главная
  2. Новости
  3. Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич
Гордон Гордон · · Обновлено в 12:03
· Аннексированный Крым · Вода
Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич (3 новости)

«Постоянный представитель президента раскрыл подробности»

Для оккупантов вопрос поставки воды Северо-Крымским каналом на полуостров является важным, поэтому украинская власть должна использовать этот вопрос для давления на них, сказал представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.Позиция Украины относительно поставок воды Северо-Крымским каналом в оккупированный Крым является правильной и верной. Об этом заявил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью изданию "Сегодня".

"Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", заявил Кориневич.

Он подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным издания, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин
Украина никогда не будет поставлять воду в аннексированный Крым, – Климкин

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

Обновлено в 12:03 Постоянный представитель президента раскрыл подробности

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 09:48 Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич рассказал, при каких условиях Украина может возобновить поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.
Обозреватель Обозреватель  ·  29.07.19, 12:03 Постоянный представитель президента раскрыл подробности
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Командира взвода Нацгвардии, который избил солдата до полусмерти, отпустили домой

Командира взвода Нацгвардии, который избил солдата до полусмерти, отпустили домой
Подозрения на судей Окружного админсуда Киева поступили на подпись к замгенпрокурору

Подозрения на судей Окружного админсуда Киева поступили на подпись к…
Официально: Днепр-1 подписал экс-звезду Металлиста

Официально: Днепр-1 подписал экс-звезду Металлиста
Стало известно, какой нужный объем воды подходит для похудение

Стало известно, какой нужный объем воды подходит для похудение
Повышенная температура после вакцинации от дифтерии является нормальным явлением - медик

Повышенная температура после вакцинации от дифтерии является нормальным явлением -…
&quot;Рыжики&quot;: Слава Каминская умилила нежным фото с сыном

"Рыжики": Слава Каминская умилила нежным фото с сыном
Климкин сообщил, что Меркель смотрела эпизоды сериала &quot;Слуга народа&quot;

Климкин сообщил, что Меркель смотрела эпизоды сериала "Слуга народа"
Глубокое декольте и чувственные позы: Моника Беллуччи снялась для французского глянца

Глубокое декольте и чувственные позы: Моника Беллуччи снялась для французского…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.