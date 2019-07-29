Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Для оккупантов вопрос поставки воды Северо-Крымским каналом на полуостров является важным, поэтому украинская власть должна использовать этот вопрос для давления на них, сказал представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.Позиция Украины относительно поставок воды Северо-Крымским каналом в оккупированный Крым является правильной и верной. Об этом заявил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью изданию "Сегодня".

"Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", заявил Кориневич.

Он подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным издания, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

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В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

Обновлено в 12:03 Постоянный представитель президента раскрыл подробности