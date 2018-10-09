"Позывной "Бандерас": Почему украинский фильм достоин просмотра (3 новости и 1 видео) «На этой неделе на экраны украинских кинотеатров выходит новый фильм об АТО от режиссера Червоного Зазы Буадзе – Позывной Бандерас,…»

Настоящие военные, которые прошли огонь и воду на передовой, рассказывают правду о войне на киноэкране – в новой украинской ленте "Позывной Бандерас". Военную технику для съемок дали в Минобороны. Бюджет картины составил 40 миллионов гривен, половину дало Госкино.

В фильме настоящие взрывы, а на съемочной площадке люди, которые знают о войне не по телевизору. Потому что большинство – сами ее прошли.

События фильма "Позывной Бандерас" разворачиваются в сентябре 2014-го. На Донбассе только началось так называемое первое перемирие после подписания минских соглашений. Оккупационные войска всячески пытаются его сорвать – устраивают диверсии.

Найти "подрывника" на Донбасс отправляется группа украинских контрразведчиков. В центре сюжета – их командир с позывным Бандерас. Для него поездка на Донбасс – личная драма, потому что возвращается в родное, промытое российской пропагандой, село, где его считают фашистом и предателем.

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Олег Шульга

Роль Бандераса сыграл актер из Днепра Олег Шульга. Он и сам хорошо знает горький привкус войны, потому что в том же 2014-м был мобилизован и год воевал на Донбассе. Уверяет: то, что получилось на экране – мало чем отличается от настоящих условий на передовой. Лента рассказывает обо всех гранях войны.

Кто-то посмотрит о любви, кто-то о войне, кто-то об измене, кто-то о желании жить, лишь бы не равнодушны были люди, – отметил ветеран АТО, актер фильма "Позывной Бандерас" Олег Шульга.

А Николай Змиевский исполнил роль второго плана. Играть почти не пришлось, потому что войну 14-го года тоже видел на собственные глаза – служил в 79-й аэромобильной бригаде. Нам признается, к предложению сняться в кино сначала отнесся скептически, потому что считал, что это пустая трата времени и есть вещи более важные, чем кино.

И режиссеру удалось убедить Николая, что камера – единственный инструмент, который позволит показать настоящую войну тысячам тех, для кого война существует только где-то далеко. И картинка на экране для многих ребят до сих пор является реальностью. Режиссер фильма Заза Буадзе говорит: когда только брался за сценарий, был почти уверен, что до премьеры война не кончится.

Мы все прекрасно знаем, с кем воюем. Но когда закончится война – только Богу известно, но она закончится нашей победой, – сказал Заза Буадзе.

А пока история пишется на передовой – здесь, в мирных городах, ее должны знать. Лента выходит в прокат 11 октября.

Официальный трейлер фильма "Позывной Бандерас"