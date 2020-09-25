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Правила пребывания в СИЗО и тюрьмах изменят: Малюська рассказал детали

Правила пребывания в СИЗО и тюрьмах изменят: Малюська рассказал детали (3 новости)

«Министерство юстиции Украины изменит правила пребывания в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. Текст соответствующего приказа будет опубликован в ближайшие…»

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые правила пребывания в СИЗО и тюрьмах. Текст соответствующего приказа Минюст опубликует уже в скором времени.

Об этом министр написал на своей фейсбук-странице. По его словам, для кого-то новые условия пребывания могут казаться мелочами, однако, для осужденных и заключенных на самом деле это совсем не так.

Что изменится

  • В камерах СИЗО появятся холодильники, правда, не за государственный счет, а на прогулочных двориках – дополнительные возможности для занятий спортом, кроме стандартных перекладин и брусьев.

  • Адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами.

  • Женщины смогут хранить украшения из недрагоценных материалов.

  • Люди, попавшие в ДИЗО или карцер, смогут взять с собой книги.

  • Длина волос у мужчин может превратиться из просто "короткой" в более либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров.

    • Кроме этого, он рассказал, что поступления от платных камер Минюст направляет на ремонт бесплатных камер. Хороший результат в этом продемонстрировал Николаев, в котором уже отремонтировали 2 небольших бесплатных камеры.

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    РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 15:15 Министерство юстиции Украины изменит правила пребывания в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. Текст соответствующего приказа будет опубликован в ближайшие дни.Об этом на странице…
    Facenews Facenews  ·  25.09.20, 22:45 Министерство юстиции Украины изменит правила пребывания в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. Текст соответствующего приказа будет опубликован в ближайшие дни, передает FaceNews.ua.Об…
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