Правила пребывания в СИЗО и тюрьмах изменят: Малюська рассказал детали

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые правила пребывания в СИЗО и тюрьмах. Текст соответствующего приказа Минюст опубликует уже в скором времени.
Об этом министр написал на своей фейсбук-странице. По его словам, для кого-то новые условия пребывания могут казаться мелочами, однако, для осужденных и заключенных на самом деле это совсем не так.
Что изменится
Кроме этого, он рассказал, что поступления от платных камер Минюст направляет на ремонт бесплатных камер. Хороший результат в этом продемонстрировал Николаев, в котором уже отремонтировали 2 небольших бесплатных камеры.