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Правительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине

Правительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине (3 новости)

«По словам Кулебы, Аваков может дать совет исходя из опыта»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным "долгожителем", который может дать совет исходя из опыта.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба прокомментировал, в частности, критику Авакова в адрес главы Минздрава Максима Степанова на одном из заседаний Кабмина из-за задержек с выплатами медикам.

По словам Кулебы, премьер-министр Денис Шмыгаль является безусловным руководителем правительства, тогда как Аваков - безусловный правительственный "долгожитель", институциональная память которого позволяет давать дельные советы учитывая опыт предыдущих правительств.

Отметим, Аваков возглавляет МВД с конца февраля 2014 года (в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля).

ФОТО К НОВОСТИ: «Правительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине»
Фото Правительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине
Фото Правительственный "долгожитель": Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине
Фото Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине
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Униан Униан  ·  18.05.20, 07:49 По словам Кулебы, Аваков может дать совет исходя из опыта.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 08:19 По словам главы МИД Кулебы, министр МВД Аваков может дать совет исходя из опыта.
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