Правительство Британии намерено провести договор о Brexit до июля

Правительство Великобритании предпримет новую попытку заручиться поддержкой Палаты общин в вопросе о "Брекзите".

Лондон надеется решить вопрос еще до первого заседания Европарламента нового созыва в июле.Правительство Великобритании собирается провести договор о "Брекзите" через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европарламента нового созыва в июле. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил глава секретариата кабинета министров Великобритании Дэвид Лидингтон, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй. При этом Лидингтон не уточнил, когда именно правительство может предпринять новую попытку в данном направлении, указав лишь, что это планируется сделать при первой возможности. Он добавил, что все будет зависеть от хода переговоров с оппозиционной Лейбористской партией, которые, по его словам, проходят в продуктивной атмосфере. Высокопоставленные тори и лейбористы с 3 апреля пытаются продвинуть процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза. Депутаты Палаты общин уже трижды отклоняли договор о "Брекзите", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем. Без одобрения парламента Великобритания столкнется с угрозой неконтролируемого "Брекзита" 31 октября. На предстоящей неделе в ряде районов Великобритании пройдут региональные выборы, которые рассматриваются как проверка настроений избирателей по вопросу о выхода страны из состава ЕС. ______________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.