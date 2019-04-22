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Правительство должно уйти в отставку, - Тимошенко

Правительство должно уйти в отставку, - Тимошенко (4 новости)

«Юлия Тимошенко выступила за формирование нового состава правительства»

Надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генерального прокурора, председателя Службы Безопасности, министра обороны. Заявила на согласительном совете Юлия Тимошенко, об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Призвала парламент не превращаться в гиен, а позволить новому президенту назначить всех силовиков. И добавила, что правительство должно уйти в отставку.

"Дав 73%, украинский народ признал, что все, что делалось в течение 5 лет, делалось против них ... Те 25%, которые отдали свои голоса за Порошенко, это не потому что они поддерживают действующего президента, а потому что у них сработал страх свернуть с курса по интеграции на Запад и страх перед агрессором", - заявила Тимошенко.

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Центральная избирательная комиссия подсчитала результаты 98,31% бюллетеней во втором туре выборов президента Украины. Первое место занимает Владимир Зеленский.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.04.19, 12:06 Юлия Тимошенко призвала парламент не превращаться в гиен, а позволить новому президенту назначить всех силовиков.
Facenews Facenews  ·  22.04.19, 15:00 Тимошенко призвала к смене правительстваЮлия Тимошенко призвала парламент "не превращаться в гиен", а позволить новому президенту назначить силовиков. И добавила, что правительство должно уйти в отставку.
Подробности Подробности  ·  22.04.19, 16:38 Юлия Тимошенко выступила за формирование нового состава правительства
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