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Правительство Франции не намерено включать США в "нормандский формат" (7 новостей) «Курт Волкер сейчас находится в тесных переговорах с европейцами»

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по нормандскому формату. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что представитель США на переговорах Курт Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

8 июля президет Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.

2 августа Волкер сказал, что США готовы рассмотреть привлечение американского лидера Дональда Трампа к нормандскому формату.

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6 августа Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя.

На следующий день официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер сообщила, что пока не может сообщить дату встречи лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации в Донбассе.

9 августа заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что для того чтобы расширить состав нормандского формата, в частности за счет вхождения туда США, нужно согласие всех сторон процесса.