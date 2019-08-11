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Правительство Франции не намерено включать США в "нормандский формат"

Правительство Франции не намерено включать США в "нормандский формат" (7 новостей)

«Курт Волкер сейчас находится в тесных переговорах с европейцами»

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по нормандскому формату. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что представитель США на переговорах Курт Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

8 июля президет Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.

2 августа Волкер сказал, что США готовы рассмотреть привлечение американского лидера Дональда Трампа к нормандскому формату.

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6 августа Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя.

На следующий день официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер сообщила, что пока не может сообщить дату встречи лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации в Донбассе. 

9 августа заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что для того чтобы расширить состав нормандского формата, в частности за счет вхождения туда США, нужно согласие всех сторон процесса.

ФОТО К НОВОСТИ: «Правительство Франции не намерено включать США в "нормандский формат"»
Фото Волкер рассказал о консультациях по Донбассу
Фото Волкер анонсировал важные переговоры об участии США в "нормандском формате"
Фото Волкер анонсировал консультации по нормандскому формату
Фото На следующей неделе США, Германия и Франция проведут консультации по "нормандскому формату"
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MIGnews MIGnews  ·  11.08.19, 17:00 Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести США в "нормандский формат", чтобы решить конфликт на Донбассе.
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ТСН ТСН  ·  11.08.19, 20:37 Курт Волкер сейчас находится в тесных переговорах с европейцами.
MIGnews MIGnews  ·  11.08.19, 20:53 В Нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
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Голос.UA Голос.UA  ·  11.08.19, 21:03 Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по Нормандскому формату. Информацию о планах провести консультации подтвердил Голосу Америки представитель США на переговорах Курт…
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