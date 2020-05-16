Правительство Испании предложило продлить чрезвычайное положение еще на месяц (3 новости) «Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство запросит новое и последнее продление чрезвычайного положения еще на один месяц»

Правительство Испании, где бушует эпидемия коронавируса, может продлить режим чрезвычайного положения еще на один месяц.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает El Pais.

"Если правительство увидит, что чрезвычайное положение можно будет отменить раньше, мы сделаем это", - сказал Санчес, который ранее неоднократно призывал к "благоразумию".

По его словам, "научные критерии" зададут темп перехода к новой реальности.

В настоящий момент чрезвычайное положение введено до 24 мая, и для его продления необходимо согласие парламента Испании.

"Мы увидели, что 5% населения были инфицированы, а реальная смертность составляет 1%. Эти две цифры позволяют нам сделать вывод, что чрезвычайное положение сработало. Путь, которым мы следуем с начала эпидемии, является единственно возможным. Некоторые говорили, что решение состоит в том, чтобы позволить вирусу распространяться до тех пор, пока он не достигнет группового иммунитета, охватывающего 70% н...