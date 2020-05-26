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Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил

Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил (6 новостей)

«Волонтеры будут информировать людей относительно правильного ношения маски и соблюдения социальной дистанции»

Привлечь волонтеров для контроля над соблюдением противоэпидемических правил во время карантина, планирует правительство Украины.

Они должны следить за соблюдением социальной дистанции, ношением масок и посещением магазинов и учреждений, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, такая инициатива успешно использовалась в Италии, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса в Европе.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их по правильному ношению маски, соблюдению социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что эту идею уже поддержал президент Украины. Ее реализацией будет заниматься Министерство социальной политики.

Послаблять карантинные меры нельзя в 7 областях -Донецкой, Луганской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил»
Фото Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей
Фото Кабмин хочет привлечь волонтеров для контроля за соблюдением карантина
Фото Карантинные правила: власти планируют привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 12:07 Волонтеры будут информировать людей относительно правильного ношения маски и соблюдения социальной дистанции
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 14:11 Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о привлечении волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности, как это делают в Италии.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 14:24 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления…
УНН УНН  ·  26.05.20, 14:36 Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Об этом в своем Telegram-канале написал…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 14:50 В Украине планируют привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.
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