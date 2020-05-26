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Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил (6 новостей) «Волонтеры будут информировать людей относительно правильного ношения маски и соблюдения социальной дистанции»

Привлечь волонтеров для контроля над соблюдением противоэпидемических правил во время карантина, планирует правительство Украины.

Они должны следить за соблюдением социальной дистанции, ношением масок и посещением магазинов и учреждений, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, такая инициатива успешно использовалась в Италии, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса в Европе.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их по правильному ношению маски, соблюдению социальной дистанции, правилах посещения магазинов и заведений", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что эту идею уже поддержал президент Украины. Ее реализацией будет заниматься Министерство социальной политики.

Послаблять карантинные меры нельзя в 7 областях -Донецкой, Луганской, Львовской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой.