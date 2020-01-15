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Гордон Гордон · · Обновлено в 19:22
· Отставка · Правительство · Россия · Премьер-министр
Правительство РФ уходит в отставку

Правительство РФ уходит в отставку (19 новостей)

«Дмитрий Медведев получит новую должность»

Комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку, глава Кремля Владимир Путин отметил, что "не все получилось".Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил 15 января, что правительство уходит в отставку в полном составе. Об этом сообщают "РИА Новости".

Медведев объявил об этом после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Комментируя отставку, глава Кремля поблагодарил министров, отметив, что "не все получилось".

В ходе послания Путин предложил изменить порядок формирования правительства, стенограмму выступления опубликовали на сайте Кремля.

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"В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению по представлению председателя правительства всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", сказал Путин.

Нынешнее правительство РФ было утверждено в мае 2018 года. Предыдущий состав, главой которого также был Медведев, сложило свои полномочия 7 мая 2018 года, после новой инаугурации Путина.

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Обновлено в 19:22 Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев 15 января, стала неожиданностью для членов кабмина

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Факты Факты  ·  15.01.20, 15:47 Дмитрий Медведев получит новую должность
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  15.01.20, 19:22 Новость об отставке правительства России, которую озвучил премьер Дмитрий Медведев 15 января, стала неожиданностью для членов кабмина
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Правительство РФ уходит в отставку

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