Правительство снова планирует ввести единый экстренный номер "112"

В городе Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях планируют внедрить пилотный проект единого номера экстренной помощи 112. Об этом советник министра цифровой трансформации Яника Мерило сообщила в воскресенье, 5 января, на странице в Facebook.

По ее словам, Министерство цифровой трансформации продолжает работу над введением в Украине соответствующей службы.

"Человек набирает номер 112 и оповещает о происходящем. Оператор 112 вносит информацию в систему и в соответствии с проблемой высылает экипаж полиции, скорой помощи или пожарную службу или сразу несколько служб. Бригады должны выехать в течении минуты "со снятия трубки"", - написала Мерило.

По ее словам, реагировать должна ближайшая бригада исходя из категории вызова.

"Например если поступает вызов категории "жизнь в опасности" (D = delta) и ближе бригада скорой, которая уже едет на некритичный вызов (alfa или beta), то ее перенаправляют на вызов критичной категории", - рассказала она.

По словам Мерило, в этом вопросе Украину консультируют специалисты из Эстонии, где успешно действует такая система.

К слову, это не первая попытка ввести службу 112 в Украине. Так, в апреле 2018 года в МВД также анонсировали запуск Службы экстренной помощи 112.

О введении службы 112 в Украине говорили еще много лет назад, однако до реализации проекта дело так и не дошло. Тем временем служба спасения 112 действует во многих странах Европы.

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