Правоохранители пришли с обысками в Ирпенский горсовет и исполком

Обыск в Ирпенском горсовете и его исполнительном комитете связан с невыполнением решения суда о предоставлении доступа к документам в уголовном производстве по статье о служебной халатности, отметили в прокуратуре Киевской области.8 августа в Ирпенском городском совете и его исполнительном комитете проходит обыск в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Об этом информирует прокуратура Киевской области.

"Ранее следствие получило постановление суда, которым был предоставлен временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета, а именно решений горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также документов, касающихся градостроительных условий и ограничений, и тому подобное. Однако должностные лица указанное постановление суда оставили без исполнения. Таким образом следственный судья по ходатайству прокуратуры вынес постановление о разрешении на проведение обыска", сказано в сообщении.

Обыски в Ирпенском горсовете были и ранее. В частности, 16 июня и 21 июля 2016 года прокуратура Киевской области также проводила обыск в Ирпенском городском совете, по версии нардепа от Блока Петра Порошенко Владимира Арьева, по делу о хищении 900 га леса.

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В июне 2017 года обыски проводились, по версии мэра Ирпеня Владимира Карплюка, в связи с подозрениями, что власти "ремонтировали дороги в городе и укладывали асфальт с возможной выгодой для себя".